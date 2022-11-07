Форум потребительского рынка Ленобласти пройдет 20 октября в ТРЦ Мега Дыбенко

Региональный форум потребительского рынка в этом году состоится 20 октября. На этот раз все мероприятия развернутся на площадках торгово-развлекательного центра МЕГА Дыбенко.

Форум проводится ежегодно, начиная с 2019 года. На этот раз он будет посвящен Международному дню повара — профессиональному празднику, который отмечается как раз 20 октября.

Поэтому большая часть мероприятий будет посвящена деятельности предприятий общественного питания — проекту «Ленинградское меню», обучению кадров, современным «поварским» секретам и другим вопросам. Предприниматели представят свои успешные проекты и расскажут о трендах отрасли.

На площадке Форума соберутся руководители предприятий в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг, а также эксперты, представители деловых объединений, органов власти и институтов развития малого и среднего бизнеса. Сотрудники Центра «Мой бизнес» организуют консультации для предпринимателей.

Традиционно на Форуме состоится финал Конкурса «Лучший в сфере потребительского рынка» в Ленинградской области. В 2022 году конкурс объявлен в 7 номинациях: «Лучший повар», «Лучший пекарь», «Лучший кондитер», «Лучший бармен», «Лучший барбер», «Лучший продавец фудтрака» и «Лучший продавец на ярмарке». В конкурсе примут участие субъекты МСП Ленинградской области. А среди самозанятых граждан будут определены победители в номинациях «Лучший пекарь», «Лучший кондитер», «Лучший барбер», «Лучший продавец на ярмарке».

Подробнее о форуме и регистрация на сайте мероприятия https://fpr47.ru/

Успей зарегистрироваться, количество мест ограничено!

Дополнительную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону 88123094688. Напомним, что в Ленобласти действует Фонд поддержки предпринимательства, которые предоставляет помощь и консультации как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в его Телеграм-канале.