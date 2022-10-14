Сергей Вылегжанин уходит с поста главы комитета по здравоохранению Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Сергей Вылегжанин, руководивший комитетом по здравоохранению Ленинградской области в течение восьми лет, оставляет свой пост.

14 октября — последний день его работы. Временно исполняющим обязанности назначен Егор Власов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета.

За время руководства Вылегжаниным комитетом в области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, открыт региональный Перинатальный центр, обновлено оснащение медицинских учреждений, организована эффективная система медицинской помощи при лечении коронавируса.

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