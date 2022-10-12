Путин отправил подаренные на день рождения пирамиды с фруктами в детдома Петербурга

В детские дома Петербурга передали шесть грузовиков с экзотическими фруктами, которые президент России Владимир Путин получил от главы Таджикистана Эмомали Рахмона на день рождения.
Фрукты в учреждения доставили на шести грузовиках, об этом сообщили в управлении делами президента. Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой воспитанники одного из детских домов благодарят за вкусный и полезный подарок.
Видео: Управление делами президента РФ.
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