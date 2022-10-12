Путин отправил подаренные на день рождения пирамиды с фруктами в детдома Петербурга

В детские дома Петербурга передали шесть грузовиков с экзотическими фруктами, которые президент России Владимир Путин получил от главы Таджикистана Эмомали Рахмона на день рождения.

Фрукты в учреждения доставили на шести грузовиках, об этом сообщили в управлении делами президента. Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой воспитанники одного из детских домов благодарят за вкусный и полезный подарок.

Видео: Управление делами президента РФ.