Эксперт дал прогноз курса доллара на ноябрь

По словам аналитика, доллар не превысит отметку в 70 рублей в ближайший месяц.
Как поделился аналитик BitRiver Владислав Антонов с РИА Новости, доллар в ноябре вряд ли будет дороже 70 рублей. При этом российскую экономику это более чем устраивает, говорит эксперт.
Фундаментальных причин для ослабления до 70 рублей за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается», — считает Антонов.
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