Эксперт дал прогноз курса доллара на ноябрь

По словам аналитика, доллар не превысит отметку в 70 рублей в ближайший месяц.

Как поделился аналитик BitRiver Владислав Антонов с РИА Новости, доллар в ноябре вряд ли будет дороже 70 рублей. При этом российскую экономику это более чем устраивает, говорит эксперт.

Фундаментальных причин для ослабления до 70 рублей за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается», — считает Антонов.