Петербуржец, обливший бывшую возлюбленную кислотой, получил восемь лет колонии

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Даниила Кота, который облил девушку и парня кислотой, к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 6 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что по версии следствия, вечером 10 декабря прошлого года 24-летний молодой человек у дома № 86 на набережной канала Грибоедова из ревности облил серной кислотой бывшую несовершеннолетнюю девушку и ее нового молодого человека. Пострадавшая получила сильные ожоги лица, шеи и руки. Какое-то время девушка провела в коме.

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Обвиняемый заявил на суде, что совершил преступление в состоянии аффекта. Он признал свою вину и объяснил свой мотив тем, что девушка ему изменяла, но отметил, что никаких близких отношений между ними не было.