Петербуржец, обливший бывшую возлюбленную кислотой, получил восемь лет колонии

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Даниила Кота, который облил девушку и парня кислотой, к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 6 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что по версии следствия, вечером 10 декабря прошлого года 24-летний молодой человек у дома № 86 на набережной канала Грибоедова из ревности облил серной кислотой бывшую несовершеннолетнюю девушку и ее нового молодого человека. Пострадавшая получила сильные ожоги лица, шеи и руки. Какое-то время девушка провела в коме.

Видео: 78.ru

Обвиняемый заявил на суде, что совершил преступление в состоянии аффекта. Он признал свою вину и объяснил свой мотив тем, что девушка ему изменяла, но отметил, что никаких близких отношений между ними не было.

Вам будет интересно
Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов - ФСБ
Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов. Также установлены 12 соучастников, восемь из...
12.10.2022 199
Автор