Петербуржец, обливший бывшую возлюбленную кислотой, может отправиться в колонию на 9,5 лет

Также обвинение просит суд обязать молодого человека выплатить потерпевшей 20 миллионов рублей.

В Октябрьском суде Петербурга состоялись прения по уголовному делу в отношении Даниила Кота. Молодой человек обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровья своей бывшей девушке.

Как пишет объединенная пресс-служба судов, прокуратура просила суд назначить виновному наказание в виде лишения свободы на 9,5 лет в исправительной колонии общего режима. Также обвинение запросило удовлетворить иск на 20 000 000 рублей от пострадавшей стороны.

Напомним, как сообщал ivbg.ru, человек на фото ниже в декабре 2021 года на набережной канала Грибоедова облил кислотой молодую пару.

Пострадавшая 16-летняя девушка – жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Агрессор – уроженец Твери. Его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Причиной нападения стала ревность – 24-летний мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции он не попадал.

В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Позже ей ампутировали ухо. Пластический хирург также заявлял, что пострадавшей не удастся вернуть прежнюю красоту.