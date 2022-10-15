Попова: в России выявили первый вирус гриппа H3N2

Автор: Гузель Галимова
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Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделен в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — приводит ТАСС слова Поповой.

Она отметила, что на данный момент других вирусов гриппа на российской территории нет.

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22.09.2022 129
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