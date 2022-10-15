Попова: в России выявили первый вирус гриппа H3N2

Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделен в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — приводит ТАСС слова Поповой.
Она отметила, что на данный момент других вирусов гриппа на российской территории нет.
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22.09.2022 129