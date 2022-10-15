Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии

За дискредитацию армии россияне должны государству уже 85,7 миллиона рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные официальной судебной статистики за первые шесть месяцев этого года.

Всего по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2504 человека. Также есть один приговор за фейки об армии (статья 207.3 УК). В июне Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Всего фигурантами по этой статье проходят 87 человек.

Эксперты также отмечают, что количество штрафов за несанкционированные митинги значительно меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года.

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Ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, появилась 4 марта 2022 года. Президент Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».