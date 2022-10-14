Все мобилизационные мероприятия в России будут завершены в течение двух недель

В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что на сегодняшний мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч. При этом Путин подчеркнул, что дополнительной мобилизации не планируется — от Минобороны не поступало никаких предложений, а сам он в обозримом будущем не видит в ней никакой необходимости.

Тем временем в Ленобласти основные мероприятия в рамках объявленной в России частичной мобилизации завершатся до конца уже этой недели.