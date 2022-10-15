Суд арестовал главврача военкомата Петербурга по делу о взятках

Дзержинский районный суд Петербурга начальника центра военно-врачебной экспертизы военкомата Фрунзенского района Владимира Климчука, которого подозревают в получении взятки за «нужные» диагнозы призывникам.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, обвинение врачу пока не предъявлено. Между тем по версии следствия, он содействовал незаконному освобождению жителя Петербурга от военной службы.

Владимир Климчук свою причастность отрицает, заявив, что его оговорили. Защита просила избрать ему запрет определенных действий или домашний арест. Главврач горвоенкомата останется под стражей до 11 декабря 2022 года.

Еще одного фигуранта дела – начальника отделения военкомата Фрунзенского района – ранее отправили под домашний арест. Предполагается, что военком за 200 тысяч рублей менял категорию годности на «В», после чего передал часть суммы коллегам, в том числе начальнику центра военно-врачебной экспертизы.