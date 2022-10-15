Российский холдинг Kismet Capital Group покупает «Авито» за 151 миллиард рублей

Инвестиционная компания Kismet Capital Group, которая принадлежит бывшему директору «Мегафона» Ивану Таврину, покупает 100% доли компании «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers.

Сумма сделки составила около 151 миллиарда рублей. Ожидается, что она будет закрыта до конца октября, после чего сервис продолжит работать как независимая частная IТ-компания. Управлять ей по-прежнему будет нынешний гендиректор Владимир Правдив.

Kismet Capital Group уже получила соответствующие разрешения от ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Таврин заявил, что холдинг Kismet рассматривает «Авито» как стратегический актив с потенциалом дальнейшего роста.