Ветеран ММА: Как с возрастом не терять форму

Рекомендации о том, как мужчинам с возрастом сохранить хорошую физическую форму, дал ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров.
Как сообщает Лента.ру, Тактаров посоветовал убрать сахар и быстрые углеводы и «продолжать делать, что делал».
При тренировках спортсмен посоветовал делать упражнения медленнее и избегать крайних положений суставов.
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