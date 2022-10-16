Ветеран ММА: Как с возрастом не терять форму

Рекомендации о том, как мужчинам с возрастом сохранить хорошую физическую форму, дал ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров.

Как сообщает Лента.ру, Тактаров посоветовал убрать сахар и быстрые углеводы и «продолжать делать, что делал».

При тренировках спортсмен посоветовал делать упражнения медленнее и избегать крайних положений суставов.