Школьники из Ленобласти стали финалистами Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла в сочинском центре «Сириус».

В финал прошли Юлия Яковлева, Арсений Белоусов, Маргарита Данилян, Екатерина Ионова, Даниил Мышкин и Юлия Макурова. Арсений Белоусов из Гатчины стал победителем олимпиады среди девятых классов, а Юлия Яковлева из Пикалёво — призером среди 10 классов.

Победители и призеры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.