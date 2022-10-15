Школьники из Ленобласти стали финалистами Международной олимпиады по финансовой безопасности

Автор: Гузель Галимова
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Школьники из Ленобласти стали финалистами Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая прошла в сочинском центре «Сириус».

В финал прошли Юлия Яковлева, Арсений Белоусов, Маргарита Данилян, Екатерина Ионова, Даниил Мышкин и Юлия Макурова. Арсений Белоусов из Гатчины стал победителем олимпиады среди девятых классов, а Юлия Яковлева из Пикалёво — призером среди 10 классов.

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Фото: правительство Ленобласти

Победители и призеры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

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11.10.2022 184
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