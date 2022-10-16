Ряд стран Европы восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

Как сообщают РИА «Новости», несколько стран Евросоюза восстановили взаимную торговлю с Россией до уровня февраля. С такими данными выступили их национальные статистические службы.

Экспорт Латвии в РФ в июне превысил февральский уровень на 67%, Словении — на 37%, Хорватии — на 28%, Болгарии — на 25%, Эстонии — на 19%, Кипра — на 12%, Люксембурга — на 7%. При этом российский импорт в Словении вырос в 4,4 раза, в Хорватии — в 2,7 раза, в Чехии — в два раза. Мальта получила российских товаров в июне на 88% больше, чем в феврале, Испания — на 46%, Бельгия — на 39%, Люксембург — на 22%, Кипр — на 13%, Эстония — на 11%, Болгария — на 10%.

В целом, шесть стран — Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония — нарастили и импорт, и экспорт в российском направлении внешнеторговых отношений.

Сейчас многие европейские страны наращивают экспорт в Россию. В частности, максимально сократили разрыв в июне по сравнению с февралем Австрия и Греция. А 13 стран за первую половину текущего года вообще не сокращали ввоз российских товаров.