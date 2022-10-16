Воры скрылись с товаром в газовой дымке в Мурино

По информации ivbg.ru, 14 октября около 13:30 в полицию Всеволожского района сообщили об ограблении магазина на улице Шувалова в Мурино.
Несколькими минутами ранее двое мужчин распылили содержимое газового баллончика, взяли с полок товар на 3000 рублей и пробежали мимо кассы.
Сотрудники магазина рассказали полицейским, что грабителям на вид около 30 лет. Один из них был одет в желтую куртку и темные брюки, носит короткую бороду. Его компаньон в темной одежде и особыми приметами не выделялся.
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05.10.2022 1466