По информации ivbg.ru, 14 октября около 23:00 в полицию Тосненского района обратился 36-летний житель поселка Ушаки. Он выпивал с тремя незнакомцами. Между участниками застолья произошла ссора, один из гостей получил ножом в шею.

Звонивший сразу ушел к себе в квартиру и позвонил в полицию. Когда полицейские прибыли на место, людей там не было. К полуночи в садоводстве «Гутлов ручей» обнаружен брошенный Nissan Qashqai, рядом лежало тело с ранением шеи.

Двоих подозреваемых задержали спустя несколько минут – ими оказались безработные жители Тосно и Ушаков в возрасте 40 и 42 лет. Старший привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.