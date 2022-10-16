По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 октября на территории Ленинградской области ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем в прибрежных районах скорость ветра может достигать 23 м/с. Ожидаются дожди, которые ночью перерастут в грозы.

Температура воздуха ночью составит +7… +9 °C, а днем +10… +13 °C.