В Ленобласти 17 октября ожидаются гроза и ураганный ветер

Автор: Сергей Агутин
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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 октября на территории Ленинградской области ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем в прибрежных районах скорость ветра может достигать 23 м/с. Ожидаются дожди, которые ночью перерастут в грозы.

Температура воздуха ночью составит +7… +9 °C, а днем +10… +13 °C.

hnhas

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