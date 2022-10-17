До конца года в Ленобласти дополнительно установят более 400 контейнеров для раздельного сбора мусора

До конца 2022 года на территории Ленобласти дополнительно установят более 400 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Сегодня баки для раздельного сбора мусора установлены на 888 контейнерных площадках в 13 районах Ленобласти – это 2056 баков для стекла и пластика. Половину из этих контейнеров установил региональный оператор, еще 689 баков поставили за счет муниципальных образований, 325 оплатили заинтересованные местные компании. Об этом сообщает «АБН» со ссылкой на гендиректора АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» Антона Бучнева.

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Он подчеркнул, что затраты на установку контейнеров для раздельного сбора мусора не предусмотрены в тарифах на обращение с отходами, а окупаемость затрат на баки наступает не раньше, чем через три года.

Также, по его словам, в 2023 году в Ленобласти планируется установить контейнеры для картона и металла.