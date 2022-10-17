Синоптики фиксируют странные погодные явления на территории Ленобласти

Синоптик отмечает слишком разнообразную погоду на территории региона.

Как пишет главный синоптик Петербурга Александр Колесов, погода в Ленобласти установилась «сложная и разнообразная». На восточной территории региона наблюдается летнее потепление, но с грозами, а западнее — сильный ветер и нагон воды с Финского залива.

Тем временем, к середине недели в Петербурге ожидается более прохладная погода с дневной температурой от +6 до +8 градусов, пишет специалист в своем Телеграм.