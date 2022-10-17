Спасатели вывели из леса под Приозерском двух молодых людей

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 16 октября в экстренные службы поступило сообщение о заблудившихся в лесу около посёлка Кузнечное в Приозерском районе Ленобласти.

На поиски двух молодых людей отправились спасатели ПСО города Приозерск. Они нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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10.10.2022 128
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