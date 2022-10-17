Спасатели вывели из леса под Приозерском двух молодых людей

Вечером 16 октября в экстренные службы поступило сообщение о заблудившихся в лесу около посёлка Кузнечное в Приозерском районе Ленобласти.
На поиски двух молодых людей отправились спасатели ПСО города Приозерск. Они нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Вам будет интересно
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре волонтерский отряд «Лиза Алерт» получил 184 заявки на поиск заблудившихся в...
10.10.2022 128