Спасатели вывели из леса под Приозерском двух молодых людей

Вечером 16 октября в экстренные службы поступило сообщение о заблудившихся в лесу около посёлка Кузнечное в Приозерском районе Ленобласти.

На поиски двух молодых людей отправились спасатели ПСО города Приозерск. Они нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.