В Ейске Краснодарского края на жилые дома, согласно предварительным данным, рухнул самолет.
Видео с места событий выложили появилось в соцсетях. На кадрах видно, что часть здания охвачена огнем.
Видео: паблик Mash
Единая диспетчерская служба Ейска сообщила tg-каналу Mash, что во дворе дома на Коммунистической улице упал военный самолет СУ-34. Пилот успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.
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