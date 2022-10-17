В Ейске Краснодарского края на жилые дома, согласно предварительным данным, рухнул самолет.

Видео с места событий выложили появилось в соцсетях. На кадрах видно, что часть здания охвачена огнем.

Видео: паблик Mash

Единая диспетчерская служба Ейска сообщила tg-каналу Mash, что во дворе дома на Коммунистической улице упал военный самолет СУ-34. Пилот успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.