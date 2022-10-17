Видео: в Ейске на жилой дом упал самолет, предположительно, военный

Автор: Гузель Галимова
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В Ейске Краснодарского края на жилые дома, согласно предварительным данным, рухнул самолет.

Видео с места событий выложили появилось в соцсетях. На кадрах видно, что часть здания охвачена огнем.

Видео: паблик Mash

Единая диспетчерская служба Ейска сообщила tg-каналу Mash, что во дворе дома на Коммунистической улице упал военный самолет СУ-34. Пилот успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.

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