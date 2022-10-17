Минобороны: в Ейске потерпел крушение самолет Су-34

В Ейске Краснодарского края упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, летчики катапультировались. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», — говорится в сообщении. Андрей Турчак, секретарь Генсовета 'Единой России'

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения произошло возгорание топлива самолета.

В МЧС сообщили, что площадь пожара в жилых домах составляет 2 тысячи квадратных метров. На место выехал губернатор Краснодарского края.