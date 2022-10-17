Дети участников СВО смогут бесплатно ездить в электричках Петербурга

Детям участников спецоперации и мобилизованных предоставят льготный проезд в пригородных поездах Петербурга.
Право бесплатного проезда предоставляется до 30 июня 2023 года. Горожане смогут оформить для детей как разовые билеты «туда и обратно», так и абонемент на 1 месяц. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.
Льгота предоставляется:
- воспитанникам детсадов старше 7 лет и школьникам из всех регионов России;
- студентам-очникам, обучающимся в Петербурге. В том числе тем, кто учится по программам бакалавриата, специалитета, ассистентуры-стажировки, магистратуры и ординатуры, либо проходит подготовку в аспирантуре (адъюнктуре);
- зачисленным в петербургские образовательные организации для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации до достижения 18-летия.
Кроме того, до 31 октября аналогичное право предоставляется членам многодетных семей.
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