Дети участников СВО смогут бесплатно ездить в электричках Петербурга

Детям участников спецоперации и мобилизованных предоставят льготный проезд в пригородных поездах Петербурга.

Право бесплатного проезда предоставляется до 30 июня 2023 года. Горожане смогут оформить для детей как разовые билеты «туда и обратно», так и абонемент на 1 месяц. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Льгота предоставляется:

воспитанникам детсадов старше 7 лет и школьникам из всех регионов России;

студентам-очникам, обучающимся в Петербурге. В том числе тем, кто учится по программам бакалавриата, специалитета, ассистентуры-стажировки, магистратуры и ординатуры, либо проходит подготовку в аспирантуре (адъюнктуре);

зачисленным в петербургские образовательные организации для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации до достижения 18-летия.

Кроме того, до 31 октября аналогичное право предоставляется членам многодетных семей.