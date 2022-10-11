Александр Дрозденко анонсировал еще одну меру поддержки семьям мобилизованных

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о новой мере поддержки для семей мобилизованных.

Детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия.

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Ранее губернатор расширил список мер поддержки семей мобилизованных, в том числе первоочередное зачисление в детский сад и техникумы, льготный проезд и бесплатное питание для учеников 5-11 классов.