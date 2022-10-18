Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из России

На фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков. Об этом сообщают Известиям» со ссылкой на кредитные организации.

Так, S-BANK стал блокировать такие операции с начала спецоперации, а LHV Pank провел последний платеж из РФ в конце августа. Сейчас россияне начали массово жаловаться на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти европейские банки.

В основном средства возвращались обратно на счет отправителя в срок от двух до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда деньги «исчезали», отмечает издание.