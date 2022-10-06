В отношении России принят восьмой пакет санкций со стороны ЕС

Евросоюз подготовил документ с очередными санкциями против РФ.
Об этом 6 октября пишет РИА Новости. Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении России, который стал восьмым по счету.
Указывается, что документ предусматривает экономические и персональные санкции. В частности, устанавливается база для определения потолка цен на нефть из России.
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