В отношении России принят восьмой пакет санкций со стороны ЕС

Автор: Анастасия Щербакова
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Евросоюз подготовил документ с очередными санкциями против РФ.

Об этом 6 октября пишет РИА Новости. Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении России, который стал восьмым по счету.

Указывается, что документ предусматривает экономические и персональные санкции. В частности, устанавливается база для определения потолка цен на нефть из России.

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05.10.2022 147
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