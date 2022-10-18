Власти Ленобласти окажут поддержку детям мобилизованных, несмотря на развод родителей

В администрации Ленобласти ответили на вопрос о том, будет ли ребенку представлено бесплатное питание в школе, если родители в разводе и один из них мобилизован. А также разъяснили, как будут выплачиваться алименты мобилизованными отцами.

Так, ребенку мобилизованного мужчины, даже если родители в разводе, все равно будет предоставляться бесплатное питание в школе с 1 ноября. Для этого одному из родителей необходимо обратиться в администрацию учебного учреждения с подтверждением прохождения службы второго родителя.

Что же касается алиментов, то удержание с военнослужащих производится с месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, или занимаемой воинской должностью, ежемесячных и других дополнительных выплат. Этим будет заниматься Федеральная служба судебных приставов.