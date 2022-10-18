На заводе Nissan в Петербурге могут начать собирать китайские автомобили

Петербургский завод Nissan может начать сборку китайских автомобилей компании FAW. Об это пишут «Ведомости».
Издание не уточняет, выпуск каких именно моделей может быть налажен на предприятии, отмечается, что в настоящее время идут переговоры. Посредником выступит «Камаз».
При этом FAW является одним из рассматриваемых концернов.
Напомним, российских активы «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» передадут государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. Завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве продадут ФГУП НАМИ за 1 евро.
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