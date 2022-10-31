Ежегодно 31 октября во всем мире отмечается Хэллоуин. Праздник преимущественно молодежный, поэтому многие традиции торжества нашли отклик у россиян. Рассказываем, что это за праздник, откуда идут его истоки и как празднуют его в России, несмотря на неодобрение Церкви.

Как появился Хэллоуин?

По мнению историков, изначально торжество напрямую было связано с завершением сезона жатвы и переходом со светлого на темное время суток. Праздновали его народы Британских островов. Кельты величали его Самайн, что переводится как «закат лета». Так и возникли ассоциации: «закат» олицетворял угасание, что привело к отожествлению с умиранием. Празднование проводилось в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди считали, что в этот период открывался портал в мир духов. С возникновением христианства многие языческие праздники сменились на религиозные. Вместе Самайна появился канун Дня всех святых. Возникли новое названия торжества — All Hallows Eve, что в сокращении — Halloween, и иной смысл празднования: день памяти святых Церкви и усопших предков.

Так как справляли его в основном в Ирландии и Шотландии, то с эмиграцией во второй половине XIX века представители этих стран привезли его в США. Именно в Америке торжество стало известно на весь мир, видоизменил свое значение. В XX Хэллоуин превратился из торжества в честь памяти усопших в праздник нечистой силы.

Как и когда праздник появился в России?

Среди россиян праздник получил признание в 1990-х годах. Его традиции долгое время казались гражданам инородными. Но школьники и студенты приняли Хэллоуин с энтузиазмом. В России практически не вкладывается изначальное значение праздника. Она стал причиной для веселья, где можно предстать в необычном облике. Несмотря на это, православная Церковь не приветствует празднование торжества. Это связано с тем, что его языческий контент имеет прямую связь со смертью, когда как христианство подразумевает вечную жизнь.

Традиции Хэллоуина

Основные традиции праздника, которые есть сейчас и показываются в американских фильмах, остались от Самайна. Кельты верили, что в праздничную ночь, не только духи могут посетить мир живых, но и нечистая сила. Чтобы защитить себя, они надевали звериные шкуры. Со временем традиция видоизменилась, превратив торжество в праздник-маскарад. Страшные образы в виде нежити и нечисти стали привычными, олицетворяя маскировку для носителя от злых духов. В ночь Самайна было принято задабривать сущности жертвами. Сегодня подношение представляет собой раздачу сладостей и прочих угощений. Европейские дети на Хэллоуин облачаются в задуманный образ и ходят по соседям, собирая подать вместо духов. Нынешний символ праздника — тыква, из которой принято делать фонарики. Ее также используют для выдворения нечисти, перенося от дома к дому очищающий огонь.

В России все вышеперечисленные традиции праздника хорошо прижились. Молодежь с упоением придумывает костюмы, вырезает тыквенные фонарики, готовит из яркого фрукта праздничные блюда, украшает дома и устраивает вечеринки. Праздник является одним из самых раскрученных, уступая Новому году. Многие развлекательные заведения и предприятия в сфере общепита организуют тематические гулянки в честь праздника, где проводят конкурсы на самый интересный образ. В странах Латинской Америке Хэллоуина нет, но в ночь с 1 на 2 октября празднуют День мертвых. Мексика в этот период славится массовыми карнавалами. Что касается мусульманских стран, то там подобные торжества запрещены.

Как выбрать костюм?

Традиционно на Хэллоуин выбирают образы ведьм, вампиров, призраков, героев из фильмов ужасов и мифических существ. Но костюм не обязательно должен быть пугающим. Можно выбрать и миролюбивый образ. Сейчас многие также наряжаются в любимых героев сказок, комиксов и мультфильмов. Многие в праздничную ночь предстают в роли знаменитостей. Дети предпочитают костюмы животных. Иногда встречаются наряды, воплощающие в себе природные явления.