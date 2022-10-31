Хэллоуин: история появления праздника и его традиции

Автор: Маргарита Константинова
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Ежегодно 31 октября во всем мире отмечается Хэллоуин. Праздник преимущественно молодежный, поэтому многие традиции торжества нашли отклик у россиян. Рассказываем, что это за праздник, откуда идут его истоки и как празднуют его в России, несмотря на неодобрение Церкви.

антураж
Изображение: free-images.com

Как появился Хэллоуин?

По мнению историков, изначально торжество напрямую было связано с завершением сезона жатвы и переходом со светлого на темное время суток. Праздновали его народы Британских островов. Кельты величали его Самайн, что переводится как «закат лета». Так и возникли ассоциации: «закат» олицетворял угасание, что привело к отожествлению с умиранием. Празднование проводилось в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди считали, что в этот период открывался портал в мир духов.

С возникновением христианства многие языческие праздники сменились на религиозные. Вместе Самайна появился канун Дня всех святых. Возникли новое названия торжества — All Hallows Eve, что в сокращении — Halloween, и иной смысл празднования: день памяти святых Церкви и усопших предков.

фонарики с приведениями
Изображение: free-images.com
Так как справляли его в основном в Ирландии и Шотландии, то с эмиграцией во второй половине XIX века представители этих стран привезли его в США. Именно в Америке торжество стало известно на весь мир, видоизменил свое значение. В XX Хэллоуин превратился из торжества в честь памяти усопших в праздник нечистой силы.

Как и когда праздник появился в России?

Среди россиян праздник получил признание в 1990-х годах. Его традиции долгое время казались гражданам инородными. Но школьники и студенты приняли Хэллоуин с энтузиазмом. В России практически не вкладывается изначальное значение праздника. Она стал причиной для веселья, где можно предстать в необычном облике.

Несмотря на это, православная Церковь не приветствует празднование торжества. Это связано с тем, что его языческий контент имеет прямую связь со смертью, когда как христианство подразумевает вечную жизнь.

Традиции Хэллоуина

вампиры
Изображение: free-images.com

Основные традиции праздника, которые есть сейчас и показываются в американских фильмах, остались от Самайна. Кельты верили, что в праздничную ночь, не только духи могут посетить мир живых, но и нечистая сила. Чтобы защитить себя, они надевали звериные шкуры. Со временем традиция видоизменилась, превратив торжество в праздник-маскарад. Страшные образы в виде нежити и нечисти стали привычными, олицетворяя маскировку для носителя от злых духов.

В ночь Самайна было принято задабривать сущности жертвами. Сегодня подношение представляет собой раздачу сладостей и прочих угощений. Европейские дети на Хэллоуин облачаются в задуманный образ и ходят по соседям, собирая подать вместо духов.

Нынешний символ праздника — тыква, из которой принято делать фонарики. Ее также используют для выдворения нечисти, перенося от дома к дому очищающий огонь.

антураж два
Изображение: free-images.com

В России все вышеперечисленные традиции праздника хорошо прижились. Молодежь с упоением придумывает костюмы, вырезает тыквенные фонарики, готовит из яркого фрукта праздничные блюда, украшает дома и устраивает вечеринки. Праздник является одним из самых раскрученных, уступая Новому году. Многие развлекательные заведения и предприятия в сфере общепита организуют тематические гулянки в честь праздника, где проводят конкурсы на самый интересный образ.

В странах Латинской Америке Хэллоуина нет, но в ночь с 1 на 2 октября празднуют День мертвых. Мексика в этот период славится массовыми карнавалами. Что касается мусульманских стран, то там подобные торжества запрещены.

Как выбрать костюм? 

Традиционно на Хэллоуин выбирают образы ведьм, вампиров, призраков, героев из фильмов ужасов и мифических существ. Но костюм не обязательно должен быть пугающим. Можно выбрать и миролюбивый образ. Сейчас многие также наряжаются в любимых героев сказок, комиксов и мультфильмов. Многие в праздничную ночь предстают в роли знаменитостей. Дети предпочитают костюмы животных. Иногда встречаются наряды, воплощающие в себе природные явления.
девочка
Изображение: free-images.com

Праздничный макияж делают не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Грим и различные рисунки на лице и теле стали обыденностью, но с каждым годом техника выполнения становится изощреннее.

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Украшения дома к празднику

Дом можно украсить не только фонариками из тыквы, но и атрибутами из фильмов ужасов. Многие используют искусственную паутину, имитацию скелетов или костей и вырезанных из бумаги летучих мышей. Окна декорируют подделками из бумаги, где явно угадываются фигуры приведений или ведьм.

Что поставить на стол?

Особых праздничных блюд Хэллоуин не имеет. Но праздничная тематика позволяет разыграться воображению или воспользоваться множеством советов из интернета. Главное условие — придать праздничным блюдам ужасающий вид.

угощения
Изображение: free-images.com

Англичане традиционно выставляют на стол тыквенный пирог.

Какие фильмы входят в топ-просмотров на праздник?

В кинематографе довольно много сюжетов про Хэллоуин: от фильмов ужасов до мультиков. Вот список самых популярных среди зрителей:
  • Кошмар перед Рождеством;
  • Семейка Аддамс;
  • Кошелек или жизнь;
  • Хэллоуин;
  • Сонная лощина;
  • Ворон;
  • Битлджус;
  • Книга жизни;
  • Молодой Франкенштейн;
  • Фокус-покус.

Интересный факт

Любители домашних животных наряжают в праздничный костюм и своих питомцев. Самыми популярными образами четвероногих друзей человека являются: тыква, затем хот-дог и третье место занимает костюм шмеля.

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