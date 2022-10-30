Макияж на Хэллоуин: страшно красивые и простые образы, которые может воплотить каждый

Праздник или вечеринка – это повод примерить непривычный для себя мейкап-образ. Стремительно приближающийся Хэллоуин не является исключением. Ночью, 31 октября, когда, по поверьям, вся нечисть просыпается и навещает наш мир, люди перевоплощаются в представителей нечистых сил. Именно создание образа на Хэллоуин делает этот праздник особенно интересным, ведь именно в этот день можно позволить себе быть кем угодно.

При создании сложного макияжа на Хэллоуин нередко прибегают к помощи профессионального грима. Но совсем не обязательно ради одного образа покупать десяток специальных пигментов. Сделать оригинальный макияж на Хэллоуин можно и обычными средствами макияжа. Редакция ivbg.ru предлагает вам несколько простых способов создать эффектный хэллоуинский образ.

Макияж «Шрам»

Для любителей простого грима подойдут шрамы. Их можно использовать самостоятельно или в дополнении к другим макияжам. Такой грим подходит как девушкам, так и молодым людям. Сделать шрам очень просто. Для этого вам понадобится вязкий клей коллодий, который можно купить в гримерных отделах или в аптеках. Нанесите его несколькими слоями на кожу и подождите, пока клей высохнет. Поверх линии шрама нанесите прозрачную пудру, чтобы убрать блеск. После этого раскрасьте шрам фиолетовой или розовой кремовой краской, чтобы он казался реалистичнее.

Макияж «Кот»

Один из самых популярных образов на Хэллоуин — черный кот. Это магический спутник ведьм, воссоздать образ которого не так сложно. Выровняйте тон кожи. Чтобы сделать глаза «хищными», используйте черный карандаш и тушь: нарисуйте длинные стрелки и толстые линии подводки, пышно накрасьте ресницы. Карандашом нарисуйте усики и не забудьте закрасить кончик носа черным или розовым. Мужчины, кстати, тоже могут перевоплотиться в котов.

Макияж «Зомби»

Главные гости торжества на Хэллоуин — это, конечно же, зомби. Чтобы стать зомби, вам придется выровнять тон кожи с помощью тонального крема. После приступайте к рисованию кругов вокруг глаз. Чтобы создать эффект синяков, используйте темные или красные тени. Для создания впалых скул втяните щеки и по образовавшимся впадинам проведите кистью с темными тенями или темным карандашом. Добавьте чуть-чуть бордового или фиолетового оттенка и растушуйте. Губы и зубы можно беспорядочно накрасить красной помадой, чтобы создать эффект небрежно испачканного кровью рта. Но образ зомби на Хэллоуин будет незавершенным, если не сделать искусственные повреждения кожи. Простым вариантом будет их сделать из салфеток. Их нужно порвать и наклеить на кожу при помощи клея для ресниц. Когда клей высохнет, на салфетки наносится тональная основа такого оттенка, как и на кожу. При помощи теней можно создать эффект «разложения».

Макияж «Кукла»

Еще один хэллоуинский образ, который не теряет свою популярность — кукла. Этот вариант хорош тем, что он может быть весьма разнообразным. Кукла может быть забавной, как детская игрушка, холодной, как фарфоровая коллекционная красавица, или пугающей, как героиня фильмов ужасов. Основные этапы, которые нужно пройти, выполняя макияж куклы: выравнивание тона кожи, создание «кукольных» глаз и макияж губ.

Макияж «Привидение»

Если ваши навыки в макияже не велики, то можно ограничиться простой идеей. Возьмите белый аквагрим и нанесите его на лицо. Накрасьте веки черными тенями. Необязательно делать идеальный дымчатый макияж глаз, можно нанести тени хаотично и небрежно. На ресницы нанесите тушь, а на губы темную помаду. Для эффектности можно вставить черные или любые другие линзы. Образ получается загадочный и простой в исполнении. Его также можно разбавить различными аксессуарами.

Макияж из готового набора

Можно пойти еще более простым путем: купить готовый комплект образа на Хэллоуин. Плюс такого набора в том, что он предлагает уже готовый образ и нужно минимум усилий для его исполнения. Продаются готовые наборы практически везде: в магазинах косметики, одежды, праздничных декораций, иногда даже в отделе игрушек. Наш редактор использовала такой набор и с уверенностью может сказать, что результат не хуже, чем после многочасовых «раскрасок» лица.