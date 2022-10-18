Российской промышленности не хватает работников

Показатель достаточности персонала на предприятиях упал до минимума с 1996 года, свидетельствуют результаты опроса Института Гайдара. Но дефицита кадров в промышленности не предвидится из-за скрытой безработицы, уверены эксперты.

Собственная оценка предприятиями достаточности персонала в октябре 2022 года снизилась до минус 28 процентных пунктов, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара.

Рекордные показатели «кадрового голода» в промышленности отмечены на фоне оттока кадров, вызванного частичной мобилизацией, считают эксперты.

В последний раз похожее падение зафиксировано в январе 2022 года (минус 24 п.п.). Тогда дефицита кадров предприятия опасались на фоне активного восстановления экономики после ковидного кризиса.