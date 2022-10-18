Вандалы нарисовали свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

Во Всеволожском районе Ленобласти вандалы осквернили мемориал «Разорванное кольцо», нарисовав на нем красной краской свастику.
Таким же образом испортили и «Километровый столб №39» на 39-км Дороги жизни. С заявлением в полицию обратился директор музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».
На данный момент памятники очищены.
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04.10.2022 172