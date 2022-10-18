В сети появились новые кадры пусков ракет ВС России в рамках спецоперации

Автор: Александр Селиванов
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Минобороны показало новые кадры пусков ракет морского базирования в рамках спецоперации.

По информации телеграм-канала RT на русском, российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности.

Удары были нанесены по системам военного управления и энергетики Украины.

Отмечается, что все цели были поражены.

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16.10.2022 101
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