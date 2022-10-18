В сети появились новые кадры пусков ракет ВС России в рамках спецоперации

Минобороны показало новые кадры пусков ракет морского базирования в рамках спецоперации.
По информации телеграм-канала RT на русском, российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности.
Удары были нанесены по системам военного управления и энергетики Украины.
Отмечается, что все цели были поражены.
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