За 2022 год регион ввел в эксплуатацию 15 проблемных объектов, еще 12 домов планируется достроить до конца декабря.

«Правильный режим работы задан, и его необходимо выдерживать. Наша задача ввести ещё 12 долгостроев до конца этого года. Это обеспечит восстановление прав 6,6 тысяч граждан – дольщиков 27 домов. Финансирование предусмотрено, движемся в графике», — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

До конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК «Щегловская усадьба», по одному дому в ЖК «Ёлки Вилладж» и «Солнце». Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный», 2 корпуса ЖК «Северный вальс», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», 5 корпуса ЖК «Чистый ручей», 3 корпуса ЖК «Ювента» и ЖК «Дом в Сосново».

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).