Владельцы наркоплантации в Приозерском районе получили условные сроки

По информации ivbg.ru, приозерский городской суд поставил точку в деле о незаконном культивировании более сотни кустов растительного наркотика. Дома у создателей плантации нашли почти 3,5 килограмма запрещенных растений.

Двоих мужчин задержали еще в июле 2020 года. В ходе обысков было изъято более 400 граммов произведенного наркотика и почти 3,5 килограмма наркосодержащих растений. Такие объемы считаются крупными.

Следствие установило, что мужчины организовали наркоплантацию в поселке Синево, которая действовала в период с января по июнь 2020 года. Суд назначил 33-летнему и 48-летнему обвиняемым по 6 лет условно с испытательным сроком в 3 года.