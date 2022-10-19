Это были неправильные пчелы: гражданин Узбекистана задержан в Ломоносовском районе за мошенничество на родине

По информации ivbg.ru, 18 октября в деревне Систо-Палкино Ломоносовского района задержан 28-летний гражданин Узбекистана. В Россию он прибыл в июле, спасаясь от уголовного преследования на родине за особо крупное мошенничество.

В Самаркандской области ныне задержанный ввел в заблуждение соотечественника. Поверив бизнес-плану фермы по разведению пчел, тот захотел стать партнером и отдал около 188 миллионов сум – это чуть больше миллиона рублей.

Деньги мошенник присвоил. Сотрудники полиции связались с коллегами из Узбекистана и сообщили о задержании.