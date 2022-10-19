Volkswagen начал поиск покупателей на свой завод в России

Немецкий концерн не рассчитывает на возобновление работы завода в Калуге и ищет для него покупателей.

Напомним, что выпуск продукции на заводе концерна Volkswagen в Калуге был остановлен еще в марте, но автопроизводитель даже во время простоя продолжал исправно платить зарплату своим сотрудникам и даже предлагал программы увольнения с компенсацией заработка. Однако по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), которая ссылается на собственные источники внутри компании, теперь нет перспектив для возобновления работы в РФ из-за ухудшения ситуации на Украине. В настоящее время идет поиска инвестора для калужского завода.

По данным газеты, автоконцерн находится в поисках инвестора для своего завода в Калуге, так как не видит иных альтернатив, учитывая события на Украине.

С каждым витком эскалации вероятность того, что мы снова сможем производить (в Калуге — ред.) в обозримом будущем, снижается,

заявил источник издания.

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В наблюдательном совете VW газете озвучили более радикальную позицию, согласно которой у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны».

Ходят слухи, что завод может приобрести казахский Asia Auto или австрийский предприниматель Зигфрид Вольф, однако в концерне рассчитывают найти покупателя из РФ или Китая.