Новые возможности для социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленобласти. Нужно только захотеть ими воспользоваться

До 31 октября идет прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов, кто еще не успел подать заявку — спешите. Также уже завтра 20 октября старт приема заявок у Фонда культурных инициатив.

IT специалисты помогут НКО создать сайт/ дизайн/ удобную систему учета или решить иную задачу на Хакатоне Добра 3.0. На сайте до 25 октября принимают задачи от СО НКО для создания новых решений существующих социальных проблем с помощью IT.

Медиашкола НКО запустила новый курс «Финансовая азбука НКО». Как подготовить смету доходов и расходов НКО, правильно вести учетную политику, как подготовиться к аудиту? Все это узнаете на курсе.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.