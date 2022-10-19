Трамвай соединит Новосаратовку с Невским районом Петербурга

Проект, который ляжет в основу строительства для нового маршрута., будет разработан за счет компаний-застройщиков

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 19 октября, на XXVI практической конференции «Развитие строительного комплекса Петербурга и Ленобласти».

«Впереди большая работа по созданию предпроектной документации, но именно она позволит понять как пойдет трамвай, сколько вагонов встанут на рельсы и сколько будет стоить строительство», — рассказал Евгений Барановский.

Новый масштабный инвестиционный проект касается строительства трамвайной линии из Новосаратовки до Нагорной улицы в Санкт-Петербурге. Средства на предпроектные работы обеспечат застройщики «Сэтл Эстейт», «Самолет» и «Правобережный».

Деревня Новосаратовка, это первый населенный пункт Ленобласти, который встречает вас, если вы выезжаете из города вдоль правого берега от вантового Обуховского моста. Вернее это когда-то была настоящая деревня, теперь это скорее коттеджный поселок с очень дорогой землей.