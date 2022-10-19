В Ленобласти волонтеры вызвались помогать с детьми семьям мобилизованных

Председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачёва в беседе с «Невскими Новостями» отметила, что многие семьи с детьми нуждаются в помощи по уходу за детьми.

В Ленобласти работают центры социальной защиты населения. Они помогают решить любые вопросы: материальные, социальные, бытовые. Работники центра могут связаться с волонтерами, которые возьмут семью мобилизованного под свою опеку. Волонтеры могут посидеть с ребенком, отвести его в детский сад или школу, а также посодействуют в решении других бытовых дел.

Волонтеры будут работать с каждой семьей в индивидуальном порядке. Чтобы получить адресную помощь необходимо позвонить по единому номеру телефона центра социальной защиты населения.

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Также готовность помочь семьям мобилизованных выразила и Ленинградская региональная общественная организация в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства «Лепестки добра», например в плане оказания правовой и психологической помощи.