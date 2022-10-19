Отцов с тремя и более детьми освободили от частичной мобилизации — Володин

Более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал он в своем Telegram-канале

9 500 многодетных отцов отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.