Отцов с тремя и более детьми освободили от частичной мобилизации — Володин

Автор: Гузель Галимова
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Более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал он в своем Telegram-канале.

9 500 многодетных отцов отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

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19.10.2022 86
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