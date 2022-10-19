Ежемесячные выплаты мобилизованным составят не менее 195 тысяч рублей — Путин

Автор: Гузель Галимова
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Путин в ходе совещания совбеза РФ заявил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Глава государства также поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным. И добавил, что Россия гордится каждым, кто выполняет долг по защите отечества, поэтому воины должны быть обеспечены всем необходимым.

Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

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14.10.2022 351
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