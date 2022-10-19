Ежемесячные выплаты мобилизованным составят не менее 195 тысяч рублей — Путин

Путин в ходе совещания совбеза РФ заявил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.
Глава государства также поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным. И добавил, что Россия гордится каждым, кто выполняет долг по защите отечества, поэтому воины должны быть обеспечены всем необходимым.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
Вам будет интересно
В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Он отметил, что на сегодняшний мобилизовано...
14.10.2022 351