Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Другие аэропорты России работают в штатном режиме.
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19.10.2022 63