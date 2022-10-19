Росавиация разработала инструкцию для экипажей на случай захвата самолета

Автор: Александр Селиванов
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Росавиация, по сведениям журналистов, направила инструкцию авиакомпаниям.

В Росавиации сообщили о разработке инструкции с рекомендациями по действиям для экипажей на случай захвата или угона самолета, сообщает «Коммерсант».

Не смотря на то, что в последние несколько десятилетий в России отмечается снижение количества такого рода прецедентов, необходимо обновить методологический материал в связи с международной напряженностью, отмечается в публикации.

В свою очередь, Росавиация уже направила авиакомпаниям разработанные рекомендации. Первые 15 аэропортов в списке те, где были совершены вынужденные посадки после угонов самолетов.

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18.10.2022 134
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