Росавиация разработала инструкцию для экипажей на случай захвата самолета

Росавиация, по сведениям журналистов, направила инструкцию авиакомпаниям.
В Росавиации сообщили о разработке инструкции с рекомендациями по действиям для экипажей на случай захвата или угона самолета, сообщает «Коммерсант».
Не смотря на то, что в последние несколько десятилетий в России отмечается снижение количества такого рода прецедентов, необходимо обновить методологический материал в связи с международной напряженностью, отмечается в публикации.
В свою очередь, Росавиация уже направила авиакомпаниям разработанные рекомендации. Первые 15 аэропортов в списке те, где были совершены вынужденные посадки после угонов самолетов.
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18.10.2022 134