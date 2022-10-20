Спасательная операция развернулась во Всеволожском районе Ленобласти.

Местный житель возвращался домой, когда обратил внимание на тихое копошение в сточной канаве. Приглядевшись, он заметил промокшую собаку. Дворняга барахталась в воде, а ее задние лапы плотно увязли в иле.

Мужчина хотел вытащить собаку, но она огрызалась и пыталась его укусить. Тогда он вызвал спасателей и побежал за подмогой.

Видео: vk.com/gu_mchs_lenoblasti

Через несколько минут туда подъехали пожарные, однако собаку уже спас другой очевидец. Свое имя он не назвал. Сотрудники экстренных служб готовились отвезти дворнягу к ветеринару, но животное вырвалось и, виляя хвостом, скрылось за забором. На шее пса был ошейник с оборванной цепью.