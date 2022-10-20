Росгвардейцы с боевым опытом займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге

Отряд «Бастион» Росгвардии будет участвовать в военной подготовке мобилизованных петербуржцев.

В подготовке будут задействованы бойцы, имеющие боевой опыт. Об этом сообщает издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по СЗФО.

Росгвардейцы объяснят мобилизованным, как сохранить свою жизнь и жизни своих товарищей в условиях боевого соприкосновения с противником.