Росгвардейцы с боевым опытом займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге

Отряд «Бастион» Росгвардии будет участвовать в военной подготовке мобилизованных петербуржцев.
В подготовке будут задействованы бойцы, имеющие боевой опыт. Об этом сообщает издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по СЗФО.
Росгвардейцы объяснят мобилизованным, как сохранить свою жизнь и жизни своих товарищей в условиях боевого соприкосновения с противником.
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