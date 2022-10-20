Минцифры приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах

Программа по подключению российских школ к Wi-Fi будет приостановлена. С таким заявлением выступил глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, мера вынужденная. Он отметил, что на сегодняшний день порядка девяти тысяч образовательных учреждений уже подключены к Сети и интернетом можно пользоваться во всех классах.
– Но мы договорились с [министром просвещения Сергеем] Кравцовым, что мы посмотрим, как будет практика использования, и, отработав эти моменты, вернемся к рассмотрению этого вопроса, – сказал Шадаев.
В том числе замораживается программа по финансированию школ на получение цифровой профессии, субсидирование ранее осуществлялось в размере от 50 до 100%. Глава ведомства уточнил, что в текущем году набирается последний поток, который сможет доучиться в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс«.
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