Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств, но не везде

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в Москве, Подмосковье и Белгородской области.

Перечень лекарств в рамках эксперимента будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно. Список лекарственных средств утвердит Минздрав.

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Также согласно документу, аптеки при дистанционной продаже рецептурных лекарств будут обязаны обеспечить идентификацию личности покупателя. Удостоверение личности нужно будет показать курьеру.

Предполагается, что эксперимент стартует с 1 марта 2023 года и продлится три года – до 1 марта 2026 года.