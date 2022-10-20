Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Каникулы не предполагают прощения долга и предоставляются в форме отсрочки платежей на весь срок военной службы.

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, в котором говорится о предоставлении кредитных каникул учредителям малого и среднего бизнеса в России (МСП), сообщает ТАСС.

В проекте закона говорится о праве на получение кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу в рамках мобилизации. При этом уточняется, что кредитный договор или договор займа должен быть заключен до начала частичной мобилизации.

В законе также отмечается, что бизнесмены имеют возможность брать кредитные каникулы на срок мобилизации прибавив к этому еще 30 дней. Льготу могут продлить на период болезни или «безвестного отсутствия». Обратиться к кредитору за ней можно будет до конца 2023 года, предоставив документы, подтверждающие доход компании и мобилизацию.

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В случае окончательного принятия закона, по долгам мобилизованных предпринимателей будут приостановлены исполнительные производства и введен запрет на покрытие займов за счет средств, положенных мобилизованному в случае его смерти. Кроме того, власти отменят запрет на открытие мобилизованным, ранее признанными банкротами, счетов в банках с целью беспрепятственного получения выплат, что даст им возможность получать денежные средства за участие в СВО.