В Ленобласти стартует проект «Мамы в фокусе внимания». Первый медицинский осмотры пройдет в Волхове

За один день многодетные мамы, матери-одиночки и матери, воспитывающие детей-инвалидов смогут получить консультации терапевта, хирурга-онколога, акушера-гинеколога, невролога. Смогут сделать такие исследования, как маммография, УЗИ, ЭКГ, ФЛГ и комплексную лабораторную диагностику.

«Проект уникален тем, что фокусирует внимание на жительницах отдаленных деревень и поселков, которые из-за своей загруженности по дому не успевают вовремя проходить всех специалистов. Многие мамы уже давно не посещали узких специалистов. А сейчас они смогут за один день пройти все необходимые обследования и получить консультацию врачей», — рассказал зампредседателя правительства областного по соцвопросам Николай Емельянов.

Осмотры в Волхове пройдут в субботу 22 октября. Женщин ждут с 9.00 в городской поликлинике на ул. Авиационной, 44. 29 октября медики проведут осмотры в Тихвине и Ломоносове.

Напомним, что на поддержку семей с детьми в 2022 году в регионе выделено более 7 млрд рублей. Таким семьям, а таковых насчитывается порядка 180 тысяч, адресован целый ряд мер социальной поддержки (точнее – 26, причём 20 из них – прямые выплаты 30,5 семьям). А многодетных семей – более 52 тысяч. Узнать все о помощи семьям с детьми в Ленобласти теперь можно при помощи навигатора. Скачать файл модно по ссылке.